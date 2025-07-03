Вышло первое обновление Counter-Strike 2 после мейджора в Остине
В ночь на 3 июля вышло первое обновление после завершения BLAST.tv Austin Major 2025.
В релиз вошли:
-
Покупка капсул с автографами чемпионов турнира. В их число входят бумажные, голографические и золотые наклейки.
-
Добавили сувенирные наборы, которые содержат хайлайты матчей плей-офф.
-
Вернули голосовой чат в лобби во время пиков и банов карт.
-
Исправили ошибки, связанные с командой point_servercommand.
-
Устранили баг, возникавший в результате перезагрузки пользовательских карт через консольную команду «restart».
-
Теперь бинды для автоматической покупки отключаются во время фризтайма (время перед началом раунда, когда игроки не могут двигаться).
-
Исправлено форматирование текста на японском языке.
На официальном сайте CS2 Valve поздравила победителей BLAST.tv Austin Major 2025 Team Vitality и анонсировала конец второго сезона Premier:
«По итогам четырехдневного этапа плей-офф в «Муди-центре» (Остин, штат Техас) Team Vitality завоевала титул лучшей команды по Counter-Strike на планете.
Столкнувшись с The MongolZ в гранд-финале, Team Vitality проиграла на первой карте со счетом 13:5, но взяла две следующие: Dust II со счетом 13:4 и Inferno со счетом 13:6, став чемпионом BLAST.tv Austin Major 2025 и добавив в свою копилку вторую победу на мейджоре.
В честь этого события сегодня мы выпускаем капсулу чемпионов мейджора, содержащую бумажные, металлические, голографические и золотые наклейки с автографами игроков Team Vitality.
А еще представляем новинку — сувенирные брелоки. Каждый сувенирный набор этапа плей-офф содержит брелок с ярким моментом из матча.
Напоследок напоминаем, что второй премьер-сезон заканчивается 14 июля. Чтобы получить медаль, к концу сезона у вас должно быть 25 побед в премьер-режиме и действующий рейтинг CS.
Увидимся скоро — в третьем премьер-сезоне!»
Филатов Руслан