Вышло первое обновление Counter-Strike 2 после мейджора в Остине

В ночь на 3 июля вышло первое обновление после завершения BLAST.tv Austin Major 2025.

В релиз вошли:

Покупка капсул с автографами чемпионов турнира. В их число входят бумажные, голографические и золотые наклейки.

Добавили сувенирные наборы, которые содержат хайлайты матчей плей-офф.

Вернули голосовой чат в лобби во время пиков и банов карт.

Исправили ошибки, связанные с командой point_servercommand.

Устранили баг, возникавший в результате перезагрузки пользовательских карт через консольную команду «restart».

Теперь бинды для автоматической покупки отключаются во время фризтайма (время перед началом раунда, когда игроки не могут двигаться).

Исправлено форматирование текста на японском языке.

На официальном сайте CS2 Valve поздравила победителей BLAST.tv Austin Major 2025 Team Vitality и анонсировала конец второго сезона Premier:

«По итогам четырехдневного этапа плей-офф в «Муди-центре» (Остин, штат Техас) Team Vitality завоевала титул лучшей команды по Counter-Strike на планете.

Столкнувшись с The MongolZ в гранд-финале, Team Vitality проиграла на первой карте со счетом 13:5, но взяла две следующие: Dust II со счетом 13:4 и Inferno со счетом 13:6, став чемпионом BLAST.tv Austin Major 2025 и добавив в свою копилку вторую победу на мейджоре.

В честь этого события сегодня мы выпускаем капсулу чемпионов мейджора, содержащую бумажные, металлические, голографические и золотые наклейки с автографами игроков Team Vitality.

А еще представляем новинку — сувенирные брелоки. Каждый сувенирный набор этапа плей-офф содержит брелок с ярким моментом из матча.

Напоследок напоминаем, что второй премьер-сезон заканчивается 14 июля. Чтобы получить медаль, к концу сезона у вас должно быть 25 побед в премьер-режиме и действующий рейтинг CS.

Увидимся скоро — в третьем премьер-сезоне!»

Филатов Руслан