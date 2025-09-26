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26 сентября 2025, 11:10

Менеджер Team Nemesis Алдуэза: «В Юго-Восточной Азии сейчас очень плотная конкуренция»

Павел Лопатко

Менеджер Team Nemesis Нз -BaSi Алдуэза оценил ситуацию в киберспортивной отрасли в Юго-Восточной Азии в дисциплине Dota 2.

«В Юго-Восточной Азии сейчас очень плотная конкуренция. Пожалуй, самая плотная, поскольку я вижу от четырех до шести команд, способных пройти отбор на LAN, с минимальным разрывом между ними. Ситуация определенно улучшилась и будет оставаться такой. Я не вижу большого количества новых сильных команд, поскольку новых игроков на сцену приходит очень мало. Я вижу большой интерес инвесторов, поскольку страсть и фанаты Юго-Восточной Азии всегда есть, нужно лишь что-то, чтобы разжечь огонь, и рынок инвесторов легко загорится», — цитирует Алдуэзу Metaratings.ru.

Team Nemesis не смогла пробиться в DreamLeague Season 27 по Dota 2 в дивизионе Юго-Восточной Азии, проиграв Team Aureus (1:2 по картам). Сейчас команда готовится выступить в закрытой квалификации на BLAST Slam IV, которая стартует 26 сентября.

Источник: Metaratings.ru
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