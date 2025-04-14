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14 апреля, 11:17

Матч PARIVISION — Tundra стал самым популярным на ESL One Raleigh — 319 тысяч зрителей

Камила Абдурахманова
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Самым популярным матчем турнира ESL One Raleigh стал финал нижней сетки. За игрой между PARIVISION и Tundra следили в пике 319 553 человека.

Второе место по популярности занял гранд-финал, в котором PARIVISION играла со Spirit — эту игру смотрели 282 596 зрителей. Матч Spirit против Tundra в финале верхней сетки собрал 214 879 зрителей.

PARIVISION стала чемпионом турнира, обыграв Spirit со счетом 3:1.

ESL One Raleigh проходил с 7 по 13 апреля в США. Призовой фонд в размере 1 миллиона долларов разыграли 12 команд.

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