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Сегодня, 09:22

Magnojez поделился мнением о возможном новичке Vitality

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Игрок команды BetBoom Team Кирилл Magnojez Роднов поделился мыслями о переходе эстонца Робина ropz Кула в Vitality.

«Думаю, что ropz усилит Vitality. Возможно, будет еще одна замена, так как захотят добрать жесткого старплеера», — приводит слова Роднова CyberMeta.

Ранее инсайдер Гийом neL Ратье сообщил, что ropz лично согласовал условия с французской организацией. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшее время.

Источник: CyberMeta
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