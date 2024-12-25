Magnojez поделился мнением о возможном новичке Vitality
Игрок команды BetBoom Team Кирилл Magnojez Роднов поделился мыслями о переходе эстонца Робина ropz Кула в Vitality.
«Думаю, что ropz усилит Vitality. Возможно, будет еще одна замена, так как захотят добрать жесткого старплеера», — приводит слова Роднова CyberMeta.
Ранее инсайдер Гийом neL Ратье сообщил, что ropz лично согласовал условия с французской организацией. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшее время.
Источник: CyberMeta
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