Magnojez поделился мнением о возможном новичке Vitality

Игрок команды BetBoom Team Кирилл Magnojez Роднов поделился мыслями о переходе эстонца Робина ropz Кула в Vitality.

«Думаю, что ropz усилит Vitality. Возможно, будет еще одна замена, так как захотят добрать жесткого старплеера», — приводит слова Роднова CyberMeta.

Ранее инсайдер Гийом neL Ратье сообщил, что ropz лично согласовал условия с французской организацией. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшее время.