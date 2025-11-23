Mafiozy Esports стали новыми чемпионами WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major

В гранд-финале коллектив сыграл с VozWooden и оказался сильнее — итоговый счет встречи составил 2-1.

Матчи выдались напряженными, хотя и отзеркалили друг друга, но все решилось на третьей карте. Все началось с Hanami — 3:13 и победа для Mafiozy Esports, затем на Zone 7 — выиграли уже VozWooden. Заключительным стала Breeze — в ожесточенной схватке 4:13 и победа для мафиози.

WINLINE EPIC Standoff 2 PawPaw Major — киберспортивный турнир по Standoff 2, что проходил с 19 по 23 ноября в Москве. Призовой фонд соревнований составил 5 миллионов рублей.