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M80 выиграла у Lynn Vision Gaming на турнире IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира IEM Cologne Major 2026.
Фото IEM

Американская команда смогла справиться с китайской организацией — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Первый матч соревнований задал темп всем противостояниям. M80 смогла выйти вперед по результатам — первой картой стал Inferno, который завершился со счетом 13:8. Lynn Vision Gaming все еще сможет отыграться в следующих встречах.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1,25 миллиона долларов.

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