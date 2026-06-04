M80 обыграла NRG и вышла в Stage 2 IEM Cologne Major 2026

M80 одержала победу над NRG со счетом 2:0 в североамериканском дерби четвертого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 и с результатом 3-1 обеспечила себе место в Stage 2. Американский коллектив (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) провел отличную стадию: уверенный старт с победами над Sharks (13:6) и Lynn Vision (13:8), затем поражение от B8 — и реабилитация в очной серии с земляками. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) после поражения откатилась к счету 2-2, но сохранила шанс пробиться дальше: 5 июня команда сыграет решающую серию против BIG. Stage 2 мейджора стартует 6 июня.