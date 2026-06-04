CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

4 июня, 21:05

M80 обыграла NRG и вышла в Stage 2 IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Swisher.
Фото HLTV

M80 одержала победу над NRG со счетом 2:0 в североамериканском дерби четвертого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 и с результатом 3-1 обеспечила себе место в Stage 2. Американский коллектив (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) провел отличную стадию: уверенный старт с победами над Sharks (13:6) и Lynn Vision (13:8), затем поражение от B8 — и реабилитация в очной серии с земляками. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) после поражения откатилась к счету 2-2, но сохранила шанс пробиться дальше: 5 июня команда сыграет решающую серию против BIG. Stage 2 мейджора стартует 6 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
JW сообщила о реакции на слова Стубба об отсутствии угрозы со стороны России
Трамп впервые посетит матч плей-офф НБА
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
NL Times сообщила о возможном вкладе игроков Pok?mon GO в военные технологии
Прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Liquid выбила HEROIC с мейджора в Кельне

TYLOO — Lynn Vision: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
Новости
RSS RSS
Все новости