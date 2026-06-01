M80 — фаворит в матче против Lynn Vision на IEM Cologne Major 2026

Фаворитом противостояния считается M80: опытный американский состав (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) делает ставку на дисциплину и структурную игру, которая особенно хорошо конвертируется в очки в формате Bo1. Lynn Vision способна на сюрприз — китайцы уже выстреливали на мейджорах, — однако шаг от регионального уровня к международной сцене велик, а на CAC 2026 команда ограничилась 9-12-м местами. В равной перестрелке решат опыт и сыгранность M80, но полностью списывать соперника со счетов в одну карту нельзя.

Рекомендуемая ставка: фора M80 (-2.5) по раундам