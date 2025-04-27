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Сегодня, 21:15

m0NESY прокомментировал поражение в финале IEM Melbourne по CS2

Александр Курлянский
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Илья m0NESY Осипов отреагировал на поражение Falcons от Team Vitality в финале IEM Melbourne 2025: «Я навсегда запомню этот финал. 12:6, мы их отпустили... Нужно становиться сильнее», — заявил российский киберспортсмен после матча.

Falcons упустили победу на пятой карте Nuke, несмотря на преимущество 12:6. Team Vitality оформила камбэк и стала пятым обладателем ESL Grand Slam в истории.

IEM Melbourne прошел в Австралии с 21 по 27 апреля. Призовой фонд составил 1 миллион долларов. Для m0NESY это был первый LAN-турнир за Falcons после перехода из G2 Esports.

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Team Vitality выиграла IEM Melbourne 2025 по CS2

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