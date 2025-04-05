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5 апреля, 10:30

m0NESY может перейти в Team Falcons перед BLAST Austin Major

Александр Курлянский
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Киберспортивный инсайдер Гийом neL Канело сообщил о возможном переходе российского киберспортсмена Ильи m0NESY Осипова в Team Falcons. По данным источника, российский снайпер уже подписал контракт с командой и заменит Абдула degster Гасанова.

Переход должен состояться в ближайшие недели. BLAST Austin Major станет первым турниром в новом сезоне с призовым фондом в 1 миллион 250 тысяч долларов. Team Spirit ранее рассматривала m0NESY, но остановилась на Дмитрии sh1ro Соколове.

Источник: Твиттер neL
Киберспорт
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