m0NESY может перейти в Team Falcons перед BLAST Austin Major

Киберспортивный инсайдер Гийом neL Канело сообщил о возможном переходе российского киберспортсмена Ильи m0NESY Осипова в Team Falcons. По данным источника, российский снайпер уже подписал контракт с командой и заменит Абдула degster Гасанова.

Переход должен состояться в ближайшие недели. BLAST Austin Major станет первым турниром в новом сезоне с призовым фондом в 1 миллион 250 тысяч долларов. Team Spirit ранее рассматривала m0NESY, но остановилась на Дмитрии sh1ro Соколове.