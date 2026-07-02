Любители «Мира танков» из Москвы устроили игровой вечер во дворе

Жители одного из московских дворов нашли необычный способ провести теплый летний вечер. Они вынесли во двор ноутбуки и проектор, запустили бой в игре «Мир танков» и вывели изображение на стену трансформаторной будки, превратив ее в огромный экран.

Перед импровизированным экраном поставили столы, разложили кресла-мешки, принесли напитки. Игроки управляли техникой с ноутбуков, а за происходящим наблюдали не только друзья, но и случайные прохожие.

Так обычный летний вечер быстро превратился в небольшое дворовое событие. И главным призом здесь стали не виртуальные победы, а возможность собраться вместе и провести время за любимой игрой.