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2 июля, 17:30

Любители «Мира танков» из Москвы устроили игровой вечер во дворе

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер «Мир танков».
Фото YouTube

Жители одного из московских дворов нашли необычный способ провести теплый летний вечер. Они вынесли во двор ноутбуки и проектор, запустили бой в игре «Мир танков» и вывели изображение на стену трансформаторной будки, превратив ее в огромный экран.

Перед импровизированным экраном поставили столы, разложили кресла-мешки, принесли напитки. Игроки управляли техникой с ноутбуков, а за происходящим наблюдали не только друзья, но и случайные прохожие.

Так обычный летний вечер быстро превратился в небольшое дворовое событие. И главным призом здесь стали не виртуальные победы, а возможность собраться вместе и провести время за любимой игрой.

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