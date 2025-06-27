CyberPRO
27 июня, 20:56

BetBoom Team уступили Liquid в полуфинале верхней сетки PGL Wallachia Season 5

Алексей Буланов
gpk.
Фото PGL

BetBoom Team в упорной борьбе проиграли Team Liquid в плей-офф PGL Wallachia Season 5. Российская команда потерпела поражение со счетом 1-2 в полуфинале верхней сетки ивента в Бухаресте. Таким образом, BB потеряли право на ошибку и сыграют в матче навылет против Natus Vincere. Ну а европейская комнада теперь находятся в шаге от гранд-финала: в решающем матче верхней сетки турнира ей предстоит битва с Gaimin Gladiators.

Стали известны самые ценные игроки BLAST.tv Austin Major 2025

Тренер Liquid — Quinn: «Quinn, ты все такой же неудачник, потому что проиграл нам в финале TI13»

КХЛ на Кинопоиске

