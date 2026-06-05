LGD Gaming оказалась сильнее Team Liquid во втором раунде нижней сетки плей-офф BLAST Slam VII

Китайская организация смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.

Следующий матч для LGD Gaming пройдет с победителем пары Team Falcons против Aurora Gaming. Встреча с Team Liquid оказалась крайне успешной — сначала команда забрала первую карту на 31-й минуте со счетом 24:7, а затем и вторую — она продлилась почти 38 минут — 33:12.

BLAST Slam VII — киберспортивный турнир по Dota 2, который проводится компанией BLAST с 26 мая по 7 июня 2026 года сначала в онлайн-формате, а затем в оффлайн в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.