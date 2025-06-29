CyberPRO
29 июня, 15:01

Главный медиа-турнир этого лета QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP

Анонс медиа-турнира.
Фото tg Quantum Dota

29 июня пройдет онлайн-турнир среди звездных участников QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP.

Основной текст: В медиа фестивале принимают участие четыре команды, которые поборются за 550 тысяч рублей.

Team Perfect:

  • Иван «VANSKOR» Скороход

  • Влад «GGwpLanaya» Маликов

  • Станислав «633» Глушан

  • Сергей «SereGGa» Жаркой

  • Валерия «Smorodinova» Смородинова

Team Tadzheek:

  • tadzheek

  • Олег «eternalxsadness» Куземский

  • Владислав «DkFogas «Фролов

  • AmoR

  • Артур «FirstFeel» Кильчуков

Team NOproblem:

  • kusakabe

  • Даниил «Luverance» Рычагов

  • Владислав «Petushara» Козловский

  • TWINKY

  • Unique

Team Serafim:

  • Роман «EarthQ» Зайцев

  • Владислав «imbach» Хорольцев

  • Серафим «МУККА» Сидорин

  • BlindZone

  • Elem

Комментировать турнир будут Азалия «Merryf» Самигуллина и Даниил «1ceN1ce» Халиков. В студии аналитиков выступят Андрей Pyrokinesis, Фёдор Букер, Даниил Бальцер и Святослав Драгунов.

Оффлейнер BetBoom Team Матвей «MieRo» Васюнин высказался перед гранд-финалом PGL Wallachia Season 5

Владелец Nemiga:"У Вани была мечта — Spirit. Так что тут хэппи-энд»

КХЛ на Кинопоиске

