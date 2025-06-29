Главный медиа-турнир этого лета QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP

29 июня пройдет онлайн-турнир среди звездных участников QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP.

Основной текст: В медиа фестивале принимают участие четыре команды, которые поборются за 550 тысяч рублей.

Team Perfect:

Иван «VANSKOR» Скороход

Влад «GGwpLanaya» Маликов

Станислав «633» Глушан

Сергей «SereGGa» Жаркой

Валерия «Smorodinova» Смородинова

Team Tadzheek:

tadzheek

Олег «eternalxsadness» Куземский

Владислав «DkFogas «Фролов

AmoR

Артур «FirstFeel» Кильчуков

Team NOproblem:

kusakabe

Даниил «Luverance» Рычагов

Владислав «Petushara» Козловский

TWINKY

Unique

Team Serafim:

Роман «EarthQ» Зайцев

Владислав «imbach» Хорольцев

Серафим «МУККА» Сидорин

BlindZone

Elem

Комментировать турнир будут Азалия «Merryf» Самигуллина и Даниил «1ceN1ce» Халиков. В студии аналитиков выступят Андрей Pyrokinesis, Фёдор Букер, Даниил Бальцер и Святослав Драгунов.

Филатов Руслан