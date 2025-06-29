Главный медиа-турнир этого лета QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP
29 июня пройдет онлайн-турнир среди звездных участников QUANTUM DOTA 2 MEDIA CUP.
Основной текст: В медиа фестивале принимают участие четыре команды, которые поборются за 550 тысяч рублей.
Team Perfect:
-
Иван «VANSKOR» Скороход
-
Влад «GGwpLanaya» Маликов
-
Станислав «633» Глушан
-
Сергей «SereGGa» Жаркой
-
Валерия «Smorodinova» Смородинова
Team Tadzheek:
-
tadzheek
-
Олег «eternalxsadness» Куземский
-
Владислав «DkFogas «Фролов
-
AmoR
-
Артур «FirstFeel» Кильчуков
Team NOproblem:
-
kusakabe
-
Даниил «Luverance» Рычагов
-
Владислав «Petushara» Козловский
-
TWINKY
-
Unique
Team Serafim:
-
Роман «EarthQ» Зайцев
-
Владислав «imbach» Хорольцев
-
Серафим «МУККА» Сидорин
-
BlindZone
-
Elem
Комментировать турнир будут Азалия «Merryf» Самигуллина и Даниил «1ceN1ce» Халиков. В студии аналитиков выступят Андрей Pyrokinesis, Фёдор Букер, Даниил Бальцер и Святослав Драгунов.
Филатов Руслан