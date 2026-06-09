Legacy смогли выиграть у TYLOO на турнире IEM Cologne Major 2026 и вышли в третью стадию
Бразильская организация смогла справится с китайским коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.
Legacy — одержали третью победу во втором этапе, что позволяет им пройти в следующую стадию соревнований — их соперник отправляется домой. Картами противостояния с TYLOO стали — Mirage, что завершился со счетом 13:7, и еще более уверенная игра на Inferno — 13:4.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.
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