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Сегодня, 09:24

Кузин высказался о проблеме в онлайн-шахматах

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Основатель Русской шахматной школы Антон Кузин рассказал о перспективах шахмат на профессиональной киберспортивной сцене.

«Для шахматистов: возможности солидно заработать десяткам гроссмейстеров, а не только Магнусу Карлсену и чемпиону мира, который к слову недавно поменялся и им стал 18-летний индус Гукеш. Формат и отборочных турниров и финала с коротким контролем времени точно будет интересен любителям, поэтому ожидаю большие охваты зрителей.

Крупнейшим шахматным румам осталось всерьез заняться проблемой читерства, которой сегодня с их стороны уделяется довольно мало внимания. Мы на своей платформе chessopen.ru проводим официальные турниры только с объективным судейством. Когда игроки находятся в шахматных клубах или школах и играют под присмотром сертифицированных арбитров. Других способов исключить читтинг в онлайн игре на сегодня не придумано», — приводит слова Кузина CyberMeta.

Источник: CyberMeta
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