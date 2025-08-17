Esports World Cup 2025 следующий крупный турнир по CS2
Крупный турнир серии Esports World Cup 2025 готовы принять лучших киберспортсменов по CS2.
Уже 20 августа стартует EWC 2025 по CS2 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд турнира составит 1,25 миллиона долларов. В соревнованиях примут участие 16 лучших команд VRS.
Список команд-участниц:
TYLOO
Team Vitality
MOUZ
Team Spirit
Team Falcons
The MongolZ
Aurora Gaming
G2 Esports
Natus Vincere
GamerLegion
FaZe Clan
Astralis
3DMAX
HEROIC
Team Liquid
Virtus.Pro
Турнир пройдет по олимпийской системе с матчем за 3-е место. Финал, как и все матчи ивента, будет в формате Best-Of-3.
Филатов Руслан
