17 августа, 21:26

Esports World Cup 2025 следующий крупный турнир по CS2

Esports World Cup 2025 по CS2.
Фото EWC

Крупный турнир серии Esports World Cup 2025 готовы принять лучших киберспортсменов по CS2.

Уже 20 августа стартует EWC 2025 по CS2 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд турнира составит 1,25 миллиона долларов. В соревнованиях примут участие 16 лучших команд VRS.

Список команд-участниц:

  • TYLOO

  • Team Vitality

  • MOUZ

  • Team Spirit

  • Team Falcons

  • The MongolZ

  • Aurora Gaming

  • G2 Esports

  • Natus Vincere

  • GamerLegion

  • FaZe Clan

  • Astralis

  • 3DMAX

  • HEROIC

  • Team Liquid

  • Virtus.Pro

Турнир пройдет по олимпийской системе с матчем за 3-е место. Финал, как и все матчи ивента, будет в формате Best-Of-3.

Филатов Руслан

