Krimz переведен в запас Fnatic после 11 лет в команде

Фредди «Krimz» Йоханссон не будет выступать за команду Fnatic в закрытой квалификации на мейджор по личным причинам. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Будущее игрока в команде будет рассмотрено позже.

На его месте в составе выступит Йоханнес «B0rup» Боруп. С октября датчанин был в команде Mission Possible, а до этого выступал за такие коллективы, как Sashi, Astralis, Copenhagen Flames, Heroic и другие.

Состав Fnatic на отбор на мейджор: Blamef, Jambo, Fear, Matys, B0rup, Casle (тренер).

Первый матч европейской квалификации на мейджор Fnatic проведет с командой BC.Game 14 апреля.