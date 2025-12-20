Korb3n рассказал, как добился дисциплины в Spirit: «Моя жесткость может доходить до любого»

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий «Korb3n» Белов объяснил, благодаря чему в коллективе удается соблюдать строгую дисциплину, которая является одним из факторов успеха команды.

«По поводу дисциплины в коллективе. Это как раз уже моя зона ответственности, и ей больше занимаюсь я. Все, исключая рукоприкладство. То есть в рамках дисциплины моя жесткость может доходить до любого: эмоциональные качели, голос повысить, поругаться и покричать.

Относительно недавно на повышенных тонах где-то я разговаривал тоже с одним из игроков. Причем игрок обиделся на это. Но то, что я сделал, принесло свои плоды. Возможно, я был не прав — если я неправ, я это признаю. Я никогда не сижу и не говорю, что так и должно быть», — заявил Korb3n.

Напомним, что Дмитрий Белов присоединился к Team Spirit в декабре 2020 года. И за последние пять лет коллективу удалось вырасти до тир-1 команды, которая уже дважды выиграла The International в 2021 и 2023 годах.