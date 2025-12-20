CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

20 декабря 2025, 00:10

Korb3n рассказал, как добился дисциплины в Spirit: «Моя жесткость может доходить до любого»

Korb3n, менеджер Team Spirit.
Фото YouTube

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий «Korb3n» Белов объяснил, благодаря чему в коллективе удается соблюдать строгую дисциплину, которая является одним из факторов успеха команды.

Эмблема Team Spirit.Team Spirit — о легендарной российской организации

«По поводу дисциплины в коллективе. Это как раз уже моя зона ответственности, и ей больше занимаюсь я. Все, исключая рукоприкладство. То есть в рамках дисциплины моя жесткость может доходить до любого: эмоциональные качели, голос повысить, поругаться и покричать.

Относительно недавно на повышенных тонах где-то я разговаривал тоже с одним из игроков. Причем игрок обиделся на это. Но то, что я сделал, принесло свои плоды. Возможно, я был не прав — если я неправ, я это признаю. Я никогда не сижу и не говорю, что так и должно быть», — заявил Korb3n.

Напомним, что Дмитрий Белов присоединился к Team Spirit в декабре 2020 года. И за последние пять лет коллективу удалось вырасти до тир-1 команды, которая уже дважды выиграла The International в 2021 и 2023 годах.

Владислав Корякин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ame заявил, что Yatoro и другие легендарные керри сильнее его: «Я просто слабенький новичок»

Team Spirit сыграет с PARIVISION в финале нижней сетки DreamLeague Season 27

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости