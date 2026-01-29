Стали известны причины конфликта между YEKINDAR и Dastan: FalleN отодвинул завесу тайны

Капитан состава FURIA Esports по CS2 Габриэль FalleN Толедо рассказал о причинах конфликта своего тиммейта Марэка «YEKINDAR» Галинскиса с тренером PARIVISION Дастаном «dastan» Акбаевым.

«Марэк пошутил с dastan, показав ему средний палец в перерыве. Dastan ответил, что пусть он так шутит со своими друзьями. Затем dastan подошел перед игрой помириться, потом снова началась перепалка.



Такое бывает, но я не думаю, что это было злонамеренно из-за игры или что-то в таком роде. Я просто сидел, смотрел, все было на русском», — высказался FalleN.



Напомним, что после поражения в полуфинале BLAST Bounty Winter 2026 YEKINDAR не стал пожимать руку dastan. При этом Акбаев пытался обсудить ситуацию еще до старта встречи, однако Галинскис не пошел на контакт. Уже на следующий день тренер прокомментировал инцидент, отметив, что стремился прояснить возникшее недопонимание. Также он подчеркнул, что между ним и YEKINDAR отсутствует какой-либо конфликт или личная неприязнь.