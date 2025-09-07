Save- дал пару комментариев после выхода в плей-офф TI14

Save- дал пару комментариев после выхода в плей-офф The International 2025.

Save- о победе над PARIVISION в матче за выход в плей-офф The International 2025: «Встреча была принципиальной, так как это его LAN-дебют на арене турнира».

Мельник о выходе в плей-офф TI14: «Я жутко рад. Играть в основной стадии TI каждый год — моя мечта.

Всегда приятно играть в плей-офф, там больше эмоций. Ради этого мы и играем в «Доту». Я уже жду следующих матчей. Кстати, в 2019 году в Гамбурге, кажется, даже на той же арене, я впервые выступил на LAN — как и gpK~. Так что жду с нетерпением».

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан