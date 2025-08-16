HEROIC дисквалифицировали с BLAST Open Fall 2025

Стало известно, что HEROIC были дисквалифицированы с BLAST Open Fall 2025.

По заявлению BLAST, коллектив Саймона «yxngstxr» Бойе не смог представить трех игроков основы на турнир. «Heroic не смогла представить на турнире троих из пяти киберспортсменов, получивших первоначальное приглашение по системе VRS», — написали организаторы в своих социальных сетях.

По итогу Fnatic заменят HEROIC на BLAST Open Fall 2025.

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне, Великобритания. Призовой фонд составит 330 тысяч долларов.

Филатов Руслан