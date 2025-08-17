XertioN о втором подряд поражении от Team Spirit

MOUZ, за которую выступает Дориан «xertioN» Берман, второй турнир подрят уступает Team Spirit.

Коллектив Дориана Бермана получил второй шанс в полуфинале BLAST Bounty Season 2, однако не сумел воспользоваться им, проиграв 2:0.

После очередной неудачи тренер MOUZ выразил обеспокоенность моральным состоянием игроков.

Сам Дориан «xertioN» Берман рассказал порталу HLTV: «Для нас это будет возможность провести несколько продуктивных бесед и понять, как выжать из каждого больше энергии, потому что сейчас у нас её нет».

Филатов Руслан