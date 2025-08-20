TYLOO грандиозно переиграли Astralis на Esports World Cup 2025 по CS2

Китайский коллектив, который считался аутсайдером, смог переломить ход игры и сделать 2-1.

TYLOO пришлось постараться, чтобы сломить состав легендарной киберспортивной организации, но они справились, хотя сначала и уступили Inferno со счетом 8:13. Следующий стал Overpass, и на нем команда из Китая одержала верх со счетом 13:7, после чего повторила свой успех уже на Train — 13:10. Датчане вынужденно покидают соревнования.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.