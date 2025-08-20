Интернациональный Team Falcons обыграл AVULUS на FISSURE Universe: Episode 6

«Фальконс» уверенно одержали победу над противниками со счетом 2-0 и укрепили свои позиции в рейтинговой сетке.

Первая карта закончилась для Falcons за 37 минут со счетом 22:16 и экономическим перевесом в 20 тысяч, а затем и во втором матче смогли набрать финансы до 32 тысяч, что помогло им выиграть с меньшим количеством фрагов, чем у AVULUS — 14:25.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, нкак Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.