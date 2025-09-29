Team 3DMAX смогла выиграть у Rooster на ESL Pro League Season 22

Французский коллектив после поражения от Inner Circle смог собраться и выиграть у австралийцев с итоговым счетом 2-1.

Ростер 3DMAX не дал возможности молодому составу отыграться и задавил их на обеих пиках. Единственным для сопротивления стал Overpass, который закончился со счетом 13:10. На Inferno у Rooster получилось выиграть лишь 3 раунда против 13 для французского состава.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.