Команда shadowkek выиграла седьмой матч подряд на BetBoom Streamers Battle CS2 #2

В рамках группового этапа BetBoom Streamers Battle #2 по CS2 команда Максима shadowkek Павлова — Team Shadowkek одержала победу над Team Shoke на карте Dust2 со счетом 16:12.

Завершат игровой день команды Team Rachel и Team Shoke. Матч начнется 30 апреля в 21:30 по московскому времени. По итогам встречи определится распределение команд в плей-офф.

Второй сезон BetBoom Streamers Battle по CS2 проходит с 26 апреля по 4 мая в онлайн-формате. В турнире участвуют восемь команд, составленных из профессиональных игроков, стримеров и звезд различных сфер. Призовой фонд соревнования составляет 3 миллиона рублей.