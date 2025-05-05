Команда Shadowkek стала чемпионом BetBoom Streamers Battle CS2 #2
В гранд-финале BetBoom Streamers Battle CS2 #2 команда Team Shadowkek одержала победу над Team Shoke со счетом 2:1.
Матч проходил на трех картах: Dust2, Mirage и Anubis. Итоговый счет игр: 7:13, 13:7 и 13:10 соответственно. Максим shadowkek Павлов и его команда стали победителями турнира.
За первое место Team Shadowkek получила приз в размере 1,2 миллиона рублей, а Team Shoke — 625 тысяч рублей за второе место. Team Aunkere заняла третье место и заработала 250 тысяч рублей.
Турнир BetBoom Streamers Battle CS2 #2 проходил с 26 апреля по 4 мая в онлайн-формате. Общий призовой фонд составил 3 миллиона рублей.
