5 мая, 09:10

Команда Shadowkek стала чемпионом BetBoom Streamers Battle CS2 #2

Камила Абдурахманова
корреспондент

В гранд-финале BetBoom Streamers Battle CS2 #2 команда Team Shadowkek одержала победу над Team Shoke со счетом 2:1.

Матч проходил на трех картах: Dust2, Mirage и Anubis. Итоговый счет игр: 7:13, 13:7 и 13:10 соответственно. Максим shadowkek Павлов и его команда стали победителями турнира.

За первое место Team Shadowkek получила приз в размере 1,2 миллиона рублей, а Team Shoke — 625 тысяч рублей за второе место. Team Aunkere заняла третье место и заработала 250 тысяч рублей.

Турнир BetBoom Streamers Battle CS2 #2 проходил с 26 апреля по 4 мая в онлайн-формате. Общий призовой фонд составил 3 миллиона рублей.

