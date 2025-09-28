Команда PARIVISION — стали чемпионами турнира Majestic LanDaLan #3

Гранд-финал выдался напряженным, но профессиональные спортсмены, выступающие от лица PARI, оказались сильнее — 2-3.

Противником нового чемпиона был состав BetBoom Team — коллективы сыграли 5 карт — инициатива переходила из рук в руки, сначала PARIVISION забрали себе Mirage — 10:13, потом BB раскидали их на Dust2 — 13:7. Ancient — где «Пари» начали с ранней доминации, что и стало итогом их победы — 7:13, а вот на Train успех был переменным, чем и воспользовались игроки «БетБум». Заключительным стал Overpass, где PARIVISION не оставили шансов своим соперникам — 3:13.

Majestic LanDaLan #3 — киберспортивный турнир, который проходил с 25 по 28 сентября в столице России — Москве. Призовой фонд соревнований составил более 4-х миллионов рублей.