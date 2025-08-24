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24 августа 2025, 01:15

PARIVISION проиграли Team Falcons на FISSURE Universe: Episode 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Falcons.
Фото Team Falcons

Российский состав долго сопротивлялся, но не смог переломить ход полуфинальной встречи, счет составил 2-1.

Несмотря на поражение, первую карту забрали именно PARIVISION со счетом 16:37 и экономическим перевесом в 31 тысячу. Последующие карты ушли Falcons, сначала с равным счетом в 24:24, а затем с более уверенным 37:28, причем обе закончились с финансовым преимуществом. Следующая встреча для победителя пройдет 24 августа в 14:00 с Team Liquid.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.

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