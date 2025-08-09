Natus Vincere проиграли Astralis на BLAST Bounty 2025 Season 2

Датчане не оставили своим противникам никаких шансов на последней карте, счет составил 2-1.

Dust2 дался для NaVi с уверенной борьбой, и они смогли забрать его — 13:11. После этого на Inferno Astralis стали активно задавливать «рожденных побеждать», и счет вышел на 7:13. Но самым провальным для Natus Vincere стал Nuke, который они уступили практически всухую — 2:13.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.