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Команда MIBR проигрывает Heroic на IEM Cologne 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Heroic.
Фото Heroic

Из-за поражения со счетом 2-0 бразильцы покидают турнир, а Heroic предстоит сыграть с Virtus.pro.

MIBR с латиноамериканским духом держались до последнего, но их противник оказался сильнее. Первая карта Train закончилась со счетом 6:13, после чего киберспортсмены не смогли собраться с силами до конца и отыграть Ancient. Второй матч закончился со счетом 4:13. Из бразильских составов в турнире остается FURIA, которая столкнется с Astralis 25 июля в 14.30.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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