Команда M80 смогла выбить Rooster с турнира ESL Pro League Season 22

После поражения австралийский коллектив отправляется домой — итоговый счет встречи составил 2-0.

Североамериканский состав справился с противником без особого труда, однако у него самого более нет шанса на поражение. Первой картой для M80 стал Mirage — он закончился со счетом 13:6, вторая пошла еще более легко, так как Rooster лишилась боевого духа — 13:3.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.