10 августа, 22:18

Новая команда Ильи «Lil» Илюка проиграла Level UP на European Pro League Season 29

Илья «Lil» Илюк.
Фото cybersport.ru

Команда Odium оказалась слабее Level Up на European Pro League Season 29 по Dota 2.

Матч завершился с общим счетом 0:2. Для Odium это стало первым поражением из двух матчей. Следующим соперником коллектива Ильи Илюка в групповой стадии турнира станут 4Pirates. Матч состоится 11 августа в 12:00 по МСК.

Напомним, что перед матчем Lil высказал уверенность, что сможет обыграть Level Up из-за их слабого керри-игрока, который «руинит» игры.

European Pro League Season 29 проходит с 9 по 21 августа 2025 года в онлайн-формате. Призовой фонд составит 20 тысяч долларов.

Филатов Руслан

