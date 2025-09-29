Команда GamerLegion уступает Inner Circle на ESL Pro League Season 22

Победа над американской NRG не стала толчком к новым победам для «Легиона» — итоговый счет 2-1.

Первой картой противостояния стал Ancient со счетом 3:13, но наиболее напряженным оказался Overpass — несколько овертаймов подряд и фееричная победа GamerLegion. Завершающим стал Dust2, где Inner Circle обыграла противника практически всухую.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.