29 сентября, 17:37

Команда GamerLegion уступает Inner Circle на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип организатора турнира ESL Pro League Season 22.
Фото ESL

Победа над американской NRG не стала толчком к новым победам для «Легиона» — итоговый счет 2-1.

Первой картой противостояния стал Ancient со счетом 3:13, но наиболее напряженным оказался Overpass — несколько овертаймов подряд и фееричная победа GamerLegion. Завершающим стал Dust2, где Inner Circle обыграла противника практически всухую.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

