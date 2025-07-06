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6 июля 2025, 12:54

Команда FURIA подписали Марека YEKINDAR Галинскиса в ростер по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
YEKINDAR и molodoy из FURIA.
Фото HLTV

Латвийский игрок официально присоединился к бразильской организации по Counter-Strike 2 после успешной аренды из Liquid.

Контракт Марека «YEKINDAR» Галинскиса продлится до лета 2027 года. Ранее киберспортсмен показал успешные выступления на PGL Astana и BLAST Austin Major, демонстрируя средний рейтинг 1.26.

FURIA начнет новый сезон с участия в FISSURE Playground #1 в Белграде 15-20 июля, а позже примет участие в IEM Cologne.

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