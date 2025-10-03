Fnatic уступают коллективу NRG на VALORANT Champions 2025

Их противник в плей-офф становится первым участником гранд-финала соревнований — итоговый счет встречи составил 2-0.

Команда Тимофея Chronicle Хромова столкнется с южнокорейской DRX 4 октября в 14:00, чтобы определить второго участника гранд-финала VALORANT Champions 2025. В матче с NRG коллектив Fnatic не смог выиграть ни одной карты — сначала они проиграли на Ascent — 14:12, а затем и на Abyss со счетом 13:5.

VALORANT Champions 2025 — киберспортивный турнир по Valorant, который проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже (Франция). Призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона 250 тысяч долларов.