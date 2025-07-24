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24 июля 2025, 20:39

Команда B8 Esports проиграла игрокам из FlyQuest на IEM Cologne 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FlyQuest.
Фото Steam

Австралийский состав упорно боролся за победу, счет встречи составил 2-1, украинский коллектив покидает турнир, не проходя в групповой этап.

Новый сезон для B8 начинается с второго поражения, в этот раз от FlyQuest, ранее они уступили Astralis. С самого начала игра шла жарко, первая карта ушла австралийцам со счетом 10:13, после чего B8 собрались и на Mirage сделали 13:11, появилась надежда на проход в следующий этап. Inferno распорядилась иначе, хотя и с несколькими овертаймами, после чего счет составил 16:19 в пользу FlyQuest.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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