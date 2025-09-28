B8 Esports одержали верх над Legacy на ESL Pro League Season 22

После BLAST.tv Austin Major 2025 у бразильцев пошел глобальный спад — очередное поражение коллектива с итоговым счетом 1-2.

Противостояние открыла карта Dust2, где Legacy отлично отыграли — это самая сильная карта для бразильской команды — 13:4, но затем на Ancient у них не получилось раскрыть свой потенциал — 6:13. Последняя — Train закончилась с унизительным счетом 2:13 в пользу B8 Esports.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.