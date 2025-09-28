Коллектив Aurora Gaming — выиграл инвайт на турнир BLAST Slam IV

Команда смогла победить Yellow Submarine в финале нижней сетки закрытой стадии квалификации.

Матч оказался крайне интересным и проходил в формате Bo3. Первая карта отошла YeS — они смогли сделать 43 килла против 11 у Авроры, но после этого как будто подрасслабились. Aurora Gaming забрали два последующих раунда — сначала более напряженный второй, хотя они и проиграли по фраггам (42:38), но сломали трон и выиграли по экономике. Второй пошел уже более удачно — со счетом 22:35, что позволило закончить игру.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который проводит BLAST. Чемпионат пройдет с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн-формате и очно в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составляет 750 тысяч долларов.