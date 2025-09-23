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Команда Team morphilina — стали чемпионами турнира BetBoom W Cup 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с Team morphilina.
Фото BetBoom

Команда столкнулась в гранд-финале с Team Yuuechka, итоговый счет встречи между ними составил 2-0.

Соревнования по CS2 среди женщин становятся все более популярными — причем в данном случае стадия плей-офф началась по правилам Double Elimination. Форматом финала стала Bo3 — сначала коллектив Арины «morphilina» Юки одержал верх на Mirage со счетом 13:8, а затем выиграть и на Dust 2, где матч дошел до овертаймов — 16:12.

BetBoom W Cup 2 — киберспортивный турнир по CS2, который проходил с 22 по 23 сентября. В нем четыре женские команды, которые возглавили популярные стримерши, разыграли призовой фонд в размере 1,2 миллионов рублей.

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