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7 сентября 2025, 18:55

Heroic — главное открытие TI

Логотип HEROIC.
Фото HEROIC

Heroic стала неожиданностью TI 2025, заняв четвертое место благодаря яркому геймплею.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Начав с поражений, команда выиграла четыре матча подряд, используя агрессивный стиль при помощи героев Tusk и Clockwerk.

Yuma с Ursa и Gyrocopter обеспечил стабильную игру. Оригинальный выбор героев, включая Pudge, Spectre и Meepo, оказался эффективным.

Несмотря на отсутствие статуса фаворита, Heroic демонстрирует баланс между темпом и дисциплиной, делая их интересной командой для плей-офф.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан

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