Heroic — главное открытие TI

Heroic стала неожиданностью TI 2025, заняв четвертое место благодаря яркому геймплею.

Начав с поражений, команда выиграла четыре матча подряд, используя агрессивный стиль при помощи героев Tusk и Clockwerk.

Yuma с Ursa и Gyrocopter обеспечил стабильную игру. Оригинальный выбор героев, включая Pudge, Spectre и Meepo, оказался эффективным.

Несмотря на отсутствие статуса фаворита, Heroic демонстрирует баланс между темпом и дисциплиной, делая их интересной командой для плей-офф.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан