28 сентября, 22:29

Коллектив Heroic не справился с Gentle Mates на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип организатора турнира ESL Pro League Season 22.
Фото ESL

Несмотря на все попытки справиться с испанским коллективом, «Героик» вновь остались позади — итоговый счет 1-2.

Сначала противники разменялись пиками: испанцы забрали себе Nuke со счетом 6:13, а Heroic смогли вырвать победу на Mirage — 13:7. Больше разнообразия добавила карта Ancient — она дошла до овертаймов, на которых Gentle Mates смогли сразу выиграть 4 допраунда и сделать 12:16.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

