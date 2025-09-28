G2 Esports смогли справится Rooster на ESL Pro League Season 22

Аутсайдер не оказал достаточного давления на профессиональных игроков из G2 — итоговый счет составил 2-0.

Интернациональный состав сразу начал свое выступление с победы, причем не уступая ни одной карты. Первым стал Overpass — он заставил фанатов и геймеров понервничать, однако G2 все же закрыли соперников со счетом 13:9. После вторым — Inferno, где Rooster были буквально стерты — 13:3.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.