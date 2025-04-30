Коллектив Aunkere и Nix разгромил состав Skywhywalker на BetBoom Streamers Battle CS2 #2

В матче группового этапа BetBoom Streamers Battle #2 по CS2 команда Team Aunkere уверенно обыграла Team Skywhywalker. Встреча прошла на карте Train и завершилась со счетом 13:5.

После пяти раундов у команды Евгения Aunkere Карьята было уже шесть очков. Ранее в турнире команда Team Shadowkek одержала победу над Team CS2NEWS. Подробности матча доступны в соответствующем материале.

Второй сезон BetBoom Streamers Battle по CS2 проходит с 26 апреля по 4 мая в онлайн-формате. В турнире участвуют восемь команд, составленных из профессиональных игроков, стримеров и звезд различных сфер. Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона рублей.