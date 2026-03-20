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20 марта, 15:30

TYLOO сыграет с FaZe Clan на BLAST Open Spring 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FaZe Clan.
Фото FaZe Clan

Коллективы сыграют в нижней сетке соревнований группы А — «фейзы» являются фаворитами букмекеров.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени и пройдет в формате Bo3. За все время команды сыграли дважды и оба раза оставались за FaZe Clan — стоит ожидать, что и в этот раз они смогут выиграть. TYLOO пока не смогла одержать ни одной победы в матче в этом году, последний раз она выиграла у PARIVISION.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов.

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