Киберспортсмен сборной Бразилии: «Когда я был ребенком, я хотел посетить Россию»

Киберспортсмен сборной Бразилии Александре Родригес отметил, что с детства мечтал посетить Россию и чемпионат среди стран БРИКС дал ему такую возможность.

«Что касается организации, то, начиная с первого мероприятия, не было ничего, что можно улучшить. Уровень организации выше того, к чему мы привыкли, мне все очень нравится, все отлично. Также в этом году высокий уровень конкуренции, игроки, которых мы раньше рассматривали как легких, дают хороший отпор. Но это здорово, это дает возможность расти нам тоже.

Я второй раз на турнире. В этот раз я видел выставку на Красной площади. Несмотря на то что Россия далеко находится, мне нравится приезжать сюда из-за истории страны. Когда я был ребенком, я хотел посетить Россию, был стереотип, что русские — очень высокомерные, но они очень гостеприимные, сломались все стереотипы. Но, конечно, очень холодно, у меня распухли губы, у нас в Бразилии погода сейчас 30-35 градусов, а в России около нуля», — приводит ТАСС слова Родригеса.

Финальный этап чемпионата стран БРИКС по Tekken 8 стартовал в Москве в воскресенье. В турнире принимают участие представители России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, Эфиопии, ЮАР и ОАЭ.