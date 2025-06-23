Киберспортсмен Максим kyousuke Лукин перешел в Team Falcons
Российский игрок перешел в «Фальконс» из Team Spirit Academy. В стартовом составе клуба Максим kyousuke Лукин заменил Эмиля Magisk Рейфа, незадолго до анонса трансфера датчанин был переведен в запас. Сумма трансфера составила более 2-х миллионов долларов.
Теперь состав Falcons выглядит таким образом:
- Никола NiKo Ковач
- Рене TeSeS Мадсен
- Дамьян Kyxsan Стоилковски
- Илья m0NESY Осипов
- Максим kyousuke Лукин
Дебютным турниром для спортсмена в новой команде должен стать IEM Cologne 2025, ивент пройдет с 23 июля по 3 августа в Германии.
