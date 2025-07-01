CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

1 июля, 16:36

Победитель НСЛК Convisnine: «Я не особо верю во врожденный талант»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Национальной студенческой лиги киберспорта.
Фото НСЛК

Победитель Национальной студенческой лиги киберспорта от Сбера в составе команды Севастопольского государственного университета по дисциплине Dota 2 Никита Convisnine Федоров дал эксклюзивное интервью «СЭ». Он поделился мнением о том, кто из партнеров по студенческой команде может претендовать на попадание в профессиональную лигу.

«Все зависит от того, сколько времени они готовы этому посвятить. Уверен, что если каждый будет играть достаточно времени, то добьется результата. Я не особо верю во врожденный талант. Если долго и упорно тренироваться, подходить к процессу осмысленно — не просто играть рейтинговые матчи от скуки, а целенаправленно что-то отрабатывать, анализировать свои ошибки, любой может достичь высокого ранга и попробовать себя на проуровне. Но для этого нужно очень много времени»

Никита &laquo;Convisnine&raquo; Федоров.Интервью с Convisnine — победителем НСЛК от Сбера и игроком Nemiga Gaming по Dota 2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Начался турнир FISSURE Universe: Episode 5: первый для Yandex Team

Киберспортсмен Convisnine: «У них невероятно сильный керри — настоящее молодое дарование»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости