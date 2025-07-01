Победитель НСЛК Convisnine: «Я не особо верю во врожденный талант»

Победитель Национальной студенческой лиги киберспорта от Сбера в составе команды Севастопольского государственного университета по дисциплине Dota 2 Никита Convisnine Федоров дал эксклюзивное интервью «СЭ». Он поделился мнением о том, кто из партнеров по студенческой команде может претендовать на попадание в профессиональную лигу.

«Все зависит от того, сколько времени они готовы этому посвятить. Уверен, что если каждый будет играть достаточно времени, то добьется результата. Я не особо верю во врожденный талант. Если долго и упорно тренироваться, подходить к процессу осмысленно — не просто играть рейтинговые матчи от скуки, а целенаправленно что-то отрабатывать, анализировать свои ошибки, любой может достичь высокого ранга и попробовать себя на проуровне. Но для этого нужно очень много времени»