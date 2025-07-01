CyberPRO
1 июля, 17:02

Киберспортсмен Convisnine: «У них невероятно сильный керри — настоящее молодое дарование»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Esports World Cup 2025.
Фото EWC

Победитель НСЛК от Сбера в эксклюзивном интервью для «СЭ» поделился своим мнением о фаворитах главных турниров сезона: The International и Esports World Cup 2025.

Болею за PARIVISION. У них невероятно сильный керри — настоящее молодое дарование. По ощущениям, механически он уже играет лучше Yatoro. К тому же у него опытные товарищи по команде, и если он где-то потеряется, они его подстрахуют. При хорошей подготовке им под силу всех обыграть

Никита Convisnine Федоров.Интервью с Convisnine — победителем НСЛК от Сбера и игроком Nemiga Gaming по Dota 2

