Победитель НСЛК от Сбера в эксклюзивном интервью для «СЭ» поделился своим мнением о фаворитах главных турниров сезона: The International и Esports World Cup 2025.

Болею за PARIVISION. У них невероятно сильный керри — настоящее молодое дарование. По ощущениям, механически он уже играет лучше Yatoro. К тому же у него опытные товарищи по команде, и если он где-то потеряется, они его подстрахуют. При хорошей подготовке им под силу всех обыграть